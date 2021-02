Scivola durante un'escursione, deceduto 18enne sul monte Marmagna

Un'escursionista di 18 anni ha perso la vita oggi sul monte Marmagna, tra Pontremoli e il versante parmense. Il ragazzo, di origini albanesi e residente in Lunigiana, era in compagnia di alcuni amici e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato sul ghiaccio nel tentativo di superare un canalone, finendo in un crepaccio.

A causa del buio e del vento le operazioni dei soccorritori per il recupero della salma sono state sospese e riprenderanno domani mattina. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Massa Carrara Lunigiana e dell'Emilia, allertati dal 118, e l'elisoccorso Pegaso. Il vento avrebbe impedito al velivolo di far scendere a terra i soccorsi e dopo una serie di tentativi, il pilota ha dovuto rinunciare. Le operazioni riprenderanno domani mattina.