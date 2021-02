Uomo rischia di annegare in Arno, salvato dai Canottieri Comunali di Firenze

Un uomo anziano, forse caduto in Arno accidentalmente, stava rischiando di affogare ed è stato salvato da tre canottieri a Firenze. I canottieri comunali, intorno alle 11.30 di questa mattina, stavano pagaiando a bordo delle canoe in direzione della pescaia di San Niccolò quando, dopo essere passati sotto il ponte, un uomo sulla riva ha iniziato a chiamarli segnalando la presenza di una persona in acqua. Secondo quanto riportato dagli stessi canottieri, a circa tre metri dalla riva era presente "un uomo, con il volto riverso in Arno, immobile".

Domenico Sepe

Domenico Sepe, un veterano della Canottieri Comunali Firenze e campione di Dragon Boat, si è subito tuffato per soccorrere l'uomo, portandolo a riva. In seguito, con l'aiuto degli altri canottieri e della persona che aveva invocato aiuto poco prima, l'uomo è stato aiutato a espellere l'acqua e ha ricominciato a respirare normalmente. "L'uomo avrà avuto un'età di circa 80 anni, forse qualcosa di più - ha raccontato Domenico Sepe - Quando ha ricominciato a respirare meglio, ci è parso in stato confusionale; forse è scivolato in acqua accidentalmente".

In breve tempo, sul luogo sono intervenuti l’ambulanza e i Vigili del Fuoco, così i tre canottieri, bagnati e infreddoliti, sono rientrati in sede a bordo delle loro canoe.

“Penso che, tutto sommato, sia stata una giornata fortunata per quest’uomo - ha commentato Sepe-. Con poco altro tempo riverso in acqua in quel modo, avrebbe finito per annegare. Di acqua ne aveva già bevuta perché ne ha sputata molta, prima di riprendere a respirare regolarmente”.