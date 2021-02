Vaccini, l'Odg chiede un percorso preferenziale per i giornalisti. Lettera al presidente Giani

"Avviare un percorso preferenziale per i giornalisti riguardo alla vaccinazione anti-Covid". È quanto chiede l'Ordine dei giornalisti della Toscana attraverso una lettera destinata direttamente al presidente della Regione Eugenio Giani e all'assessore Bezzini. La lettera arriva in seguito alle "numerose sollecitazioni fatte da colleghi impegnati ogni giorno nella copertura di notizie, costretti loro malgrado anche a lavorare in condizioni di non sufficiente distanziamento" durante iniziative pubbliche in presenza.