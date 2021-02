Si è sporto da un terrazzino al primo piano ed è caduto a terra. Per questo un bambino di tre anni è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'incidente è avvenuto a Santa Croce sull'Arno, intorno ad ora di pranzo. Il piccolo fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente è nel reparto di osservazione breve del Meyer