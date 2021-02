Caso Covid nel Comune di Cecina, sindaco e Giunta in quarantena

Un assessore del Comune di Cecina, diventato zona rossa, è risultato positivo al Covid. Sindaco e Giunta insieme ai capigruppo dei partiti rappresentati all'interno del consiglio comunale e anche due dipendenti, sono stati posti in quarantena. Così il sindaco Lippi su facebook: "Ho ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell'Asl con cui mi si prescrive la misura cautelativa di quarantena che terminerà, trattandosi di sospetta variante inglese, dopo 14 giorni con tampone molecolare. Con questa variante, ci è stato spiegato, il periodo di incubazione può arrivare fino a due settimane, ed è ancora più importante quindi che tutti usiamo la maggiore prudenza possibile. Come me, in questo tracciamento sono coinvolte decine e decine di persone. E io chiaramente come tutti, nel pieno rispetto delle regole, starò a queste prescrizioni. Rinnovo l'invito a tutti voi ad aderire allo screening di massa 'Territori sicuri' che partirà martedì, a maggior ragione perché nel nostro territorio è presente questo tipo di variante".