Erano arrivati dal Lazio in Toscana, ad Ansedonia, per una parete rocciosa nota tra i freeclimber. Due trentenni romani sono stati così multati dalla guardia di finanza di Orbetello per aver sconfinato la Regione di residenza e non aver rispettato le norma anticovid. Per loro è scattata una multa, da 400 ad 800 euro ciascuno.