Danneggia le piante di un bar, denunciato 76enne

Nella mattinata odierna personale dell'ufficio volanti della Questura di Lucca ha tratto in arresto per danneggiamento aggravato, P.G., italiano di 76 anni residente a Lucca. L'uomo, che ha danneggiato alcune piante di un bar a San Concordio, è stato visto da alcuni testimoni. L'intervento immediato della voltante ha consentito l'arresto in flagranza. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per episodi analoghi verrà presentato al PM domani mattina in giudizio direttissimo.