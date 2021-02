Fucecchio, contagi Covid in aumento. Il sindaco: "Non abbassiamo la guardia"

"Una zona rossa in questo momento - ha detto - avrebbe un senso se le maglie dei controlli e delle restrizioni fossero veramente impermeabili. Invece non vedo una grande differenza tra zona rossa e zona arancione, a meno che il Governo non emani prossimamente un nuovo decreto più restrittivo, come sembrerebbe da fonti ufficiose. Se la nostra situazione ospedaliera beneficerà del supporto di altre strutture credo che potremmo anche continuare a rimanere in zona arancione visto che per adesso i numeri sono in crescita ma non come ai livelli di ottobre/novembre. In ogni caso il mio invito ai cittadini è quello di non abbassare la guardia e di usare la massima prudenza. Evitiamo tutti gli atteggiamenti che possono essere rischiosi. Con l'arrivo dei vaccini risolveremo poi il problema perché le nostre strutture sanitarie e i nostri medici di medicina generale sono già pronti per una campagna vaccinale massiva".