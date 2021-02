Incendio in appartamento questo pomeriggio a Lari, in via Maremmana. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Cascina e Lari. Le fiamme sono state spente e il fabbricato è stato dichiarato inagibile. Evacuate tre persone. Non si segnalano feriti. Ancora da ricostruire a dinamica dell'incendio.