Incidente tra due auto questo pomeriggio, intorno alle ore 17, a Empoli, in via Cherubini. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto e due persone sono rimaste ferite. Sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto un'ambulanza delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, e della Pubblica Assistenza di Limite sull'Arno, oltre ai carabinieri.