La Misericordia id Montaione finanzia un bando per buoni alimentari Covid

Il Consiglio della Misericordia di Montaione ha deliberato di stanziare una somma di euro 20.000, per l'emissione di un bando, da parte del Comune di Montaione, di buoni alimentari per emergenza COVID.

Il bando sarà emesso dal Comune nel mese di marzo, in un'ottica di collaborazione, che da sempre c'è tra la nostra associazione ed il Comune di Montaione, e che si è ancor più rafforzata con l'emergenza COVID.

La Misericordia di Montaione, oltre ai rimborsi della ASL per trasporti sanitari, ha tra le proprie entrate, offerte per servizi, oblazioni generiche, donazioni e lasciti, da parte della popolazione e vuole riversare sulle cittadine ed i cittadini di Montaione in situazioni di difficoltà e disagio la beneficenza ricevuta.

Per questo è fondamentale il rapporto tra Istituzioni ed associazioni. Le Istituzioni (Comune - Servizi Sociali) hanno strumenti, metodi e parametri obiettivi per una valutazione attenta ed equilibrata delle situazioni di difficoltà, le associazioni mettono a disposizione le risorse che hanno (economiche, ma soprattutto umane, perché il più grande patrimonio delle associazioni di volontariato sono i Volontari).

Fonte: Misericordia di Montaione