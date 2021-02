Numero unico di emergenza 112, Palazzo: "Nuovo strumento per il cittadino. Scaricate l'App"

"Il prossimo 2 marzo verrà attivato anche nell'Empolese Valdelsa il NUE - Numero unico di emergenza 112, che sostituirà i numeri di emergenza finora noti, per aggregare i servizi in una Centrale unica di risposta, che consentirà di snellire le chiamate e rendere ancora più efficiente il servizio di emergenza urgenza sul territorio.

"Il Numero unico di emergenza 112, già attivo in alcune aree della Regione, dal 2 marzo verrà attivato anche nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa. Gli undici Comuni (Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Castelfiorentino, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci) infatti rientrano nell'ambito della Centrale Operativa Pistoia/Empoli e questo strumento, che trae spunto da quanto di buono fatto in altre Regioni italiane, procede in linea con una pratica adottata già in alcuni Paesi europei.

Considerato che nell'Empolese Valdelsa la Polizia Municipale si compone di un corpo unico - continua Palazzo - e che ancora pare mancare una adeguata informazione in merito all'entrata in vigore del NUE, così come dei servizi ad esso connessi, ho inviato una nota, indirizzata ai Sindaci degli undici Enti, affinchè possa essere operata una adeguata campagna informativa.

Al NUE 112 vanno ad aggiungersi servizi quali la e-call per i mezzi (omologati dal 2018) coinvolti in incidenti e la app per smartphone "Where are U", che consente di effettuare la chiamata con inoltro della posizione del chiamante, in tempo reale.

Invito dunque - conclude Palazzo - i cittadini a scaricare la app, gli undici Comuni e con essi anche l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ad informare in modo capillare (tramite i canali istituzionali e social) circa l'avvio di questo nuovo strumento di gestione delle emergenze e di monitoraggio del territorio, così da agevolare il lavoro delle Forze dell'ordine e prevenire anche reati e fenomeni di illegalità"

Eliseo Palazzo - Presidente II Commissione Unione dei Comuni Empolese Valdelsa