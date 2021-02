Personale positivo al Covid, chiusa la scuola d’infanzia Rita Levi Montalcini di San Colombano

Sospensione delle attività didattiche alla scuola d’infanzia Rita Levi Montalcini di San Colombano da lunedì 1 marzo 2021, a seguito della quarantena fiduciaria disposta dalle autorità sanitarie Asl per il personale dopo un caso di positività al covid-19 riscontrato per un lavoratore della struttura. La decisione è stata comunicata al Sindaco Sandro Fallani dalla dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo Vasco Pratolini nella mattina di domenica 28 febbraio 2021. Le famiglie con i figli che frequentano la scuola d’infanzia Montalcini sono state avvertite dalla scuola. Subito dopo la comunicazione della sospensione delle attività didattiche, il Comune di Scandicci e la Società della salute della zona Fiorentina Nord Ovest hanno attivato le procedure per i tracciamenti nell’ambito dei contatti della scuola con tamponi rapidi messi a disposizione dalla Fondazione Cr Firenze, che saranno effettuati a partire da lunedì 1.3 (le famiglie interessate saranno contattate in anticipo).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa