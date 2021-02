Transizione al digitale, nuovo sito per il comune di Montelupo

Spid, Pago Pa, App io: in questo periodo abbiamo imparato a conoscere questi termini, sigle dietro alle quali sta una vera e propria rivoluzione digitale, soprattutto per le pubbliche amministrazioni. Ma andiamo per gradi e vediamo di che cosa si sta parlando.

SPID. Il Sistema Pubblico d’Identità Digitale - SPID permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Deve essere attivato gratuitamente o a pagamento (a discrezione del cittadino sul sito di uno dei gestori di identità abilitati). Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID è gratuito per il cittadino.

Sul sito del Comune di Montelupo in alto a destra trovate un banner che fornisce informazioni in merito a SPID e rimanda ai servizi attualmente attivati che sono quelli a domanda individuale della scuola. Nel giro di poco tempo saranno attivati tanti altri servizi.

PAGO PA. È la piattaforma digitale che consente ai cittadini di pagare in modo più naturale, veloce e moderno e che solleva le amministrazioni dai costi e dai ritardi dei metodi di incasso tradizionali.

Il comune di Montelupo Fiorentino ha attivato la possibilità di effettuare i pagamenti attraverso questa modalità per 22 servizi, quali: abbonamenti parcheggio, biglietti del Museo, canoni di affitto immobili comunali, carte d'identità, concessione Loculi e aree cimiteriali, diritti SUAP, diritti di segreteria per vari uffici, imposta di soggiorno, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, servizi a domanda individuale della scuola, rilascio copie documenti, rimborsi imposte di registro e bollo registrazione, rimborso spese pubblicazione bandi di gara, sanzioni di vario tipo, spese istruttoria e sopralluogo, tariffa celebrazione matrimonio o unione civile.

APP IO. In teoria dovrebbe essere un unico punto di accesso per interagire in modo semplice sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente dallo smartphone.

Al momento l'integrazione dell'applicazione è in corso. Il comune di Montelupo ha fatto la registrazione e attivato un servizio di messaggistica per quanto riguarda i servizi scolastici, ma nel giro di poche settimane saranno disponibili i pagamenti attraverso la piattaforma PAGO PA.

L'introduzione di questi strumenti connota un vero e proprio cambiamento di approccio alla pubblica amministrazione, il comune di Montelupo ha scelto non solo di attivarli, ma anche di rifare completamente il sito istituzionale. Un processo che è adesso in corso.

L'obiettivo è creare uno strumento immediato per i cittadini, in cui sia facile trovare le informazioni e accessibile per tutti.

«La transizione al digitale non deve ridursi a mero adempimento ma essere letta come funzionale all'esercizio di un diritto, in attuazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Cittadini e imprese potranno, grazie all'amministrazione digitale, rapportarsi con pari possibilità, semplicità e immediatezza con il sistema pubblico. Voglio ringraziare la struttura del Comune per aver perseguito così efficacemente, nell'ambito della costruzione del nuovo sito, gli obiettivi posti dal cosiddetto Fondo Innovazione», afferma l'assessore all'innovazione, Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa