U.S. Poggibonsi, una maglia storica per annate storiche. Stefano Lotti vive

Il 28 febbraio 1988 ci lasciava Stefano Lotti, il cui spirito ed insegnamento sono custoditi dal Poggibonsi con vanto. L’U.S. Poggibonsi ha deciso di cucirsi addosso ancora di più la propria storia. Alla classica tenuta giallorossa si aggiunge infatti un’altra divisa. I calciatori del Leone scenderanno in campo nelle prossime stagioni indossando la maglia che fu dell’immenso Stefano e di quella squadra invincibile del biennio 1986-1988. Ecco il completo portato da Stefano Lotti e dalle altre icone del Leone. Una maglia che evoca stagioni epiche. Il desiderio è onorarla nel futuro, scrivendo altre pagine di storia. Una maglia storica … per annate storiche. Stefano Lotti per sempre