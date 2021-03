Accusa di diffamazione, assolto il leader di Casapound a Firenze

Saverio Di Giulio, leader di Casapound a Firenze, è stato assolto in corte di appello con la formula 'perché il fatto non sussiste' dall'accusa di diffamazione nei confronti del presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi. Quest'ultimo aveva presentato querela dopo che, in una trasmissione su un'emittente radiofonica, Di Giulio lo aveva accusato di essere il 'mandante morale' di un raid contro la libreria Il Bargello di Firenze, avvenuto nel gennaio 2016 da parte di un gruppo di antagonisti incappucciati.

In primo grado Di Giulio era stato condannato a pagare una multa di 800 euro, oltre a 1.500 euro di risarcimento danni e 1.800 euro di spese legali.