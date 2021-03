Covid, gli aggiornamenti del sindaco di Certaldo su scuole e screening

Questo pomeriggio il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini si è collegato in diretta facebook per aggiornare i cittadini sulla situazione Covid-19 nel comune dell'Empolese Valdelsa. Diversi i temi toccati dal sindaco, primo tra tutti la scuola.

Contagi negli ultimi giorni

Oggi, lunedì primo marzo 2021, a Certaldo sono 8 i nuovi casi positivi su un totale di 50 per la zona Empolese (Qui il bollettino dell'Asl Toscana Centro). Ieri, domenica 28 febbraio, un solo caso a Certaldo contro gli 11 di venerdì 27 e i 13 di giovedì 26 febbraio.

Quelli di oggi "sono dati migliori rispetto ai giorni precedenti, ma ormai siamo abituati ad una variabilità. Sicuramente nell’Empolese Valdelsa, Certaldo è uno dei comuni che ha dati più preoccupanti rispetto agli altri - ha detto il sindaco Cucini-. Probabilmente questo è dato dalla vicinanza alla Valdelsa Senese, tanto è che la provincia di Siena è in zona Rossa insieme a Pistoia".

Riguardo alla zona rossa e alla decisione, presa tra Regione e sindaci degli 11 comuni, di attendere ancora per l'eventuale cambio di colore dell'Empolese Valdelsa, Cucini ha proseguito: "Abbiamo comprovato che non ci fossero numeri così alti da sancire una zona rossa, con i sindaci e in sintonia con la Regione (Qui la notizia), ci siamo espressi nella volontà di attendere ma abbiamo stabilito che dove ci fossero state criticità più alte, i sindaci avrebbero potuto scegliere di fare ordinanze restrittive". Così infatti è successo, nel territorio Empolese, a Certaldo e Capraia e Limite con la chiusura di giardini e aree gioco.

Giardini e parchi gioco chiusi a Certaldo, l'elenco

"Nessuno priva ad una famiglia di fare la passeggiata - ha aggiunto il sindaco - sono chiuse le aree gioco, ovvero non si può stazionare in gruppi". Ultimamente infatti, soprattutto nei fine settimana, sarebbe capitato spesso che si verificassero gruppi di bimbi e genitori e, come ha proseguito Cucini "questo purtroppo è un atteggiamento che favorisce il contagio e non può essere così soprattutto dopo tutto quello che si fa nelle scuole, per garantire le misure. Per rallentare il contagio sul territorio ho preso questa decisione".

Scuole, l'aggiornamento del sindaco

"L’aspetto della scuola sta diventando sempre più delicato, monitorato costantemente con l’Asl, dirigente scolastico e strutture, nell’interesse dei ragazzi che è la nostra priorità". Cosi Cucini ha introdotto il macro argomento della diretta. Il dettaglio.

Scuola elementare del Fiano "non ha al momento nessuna criticità, non presenta casi positivi e quindi va avanti nella norma con tutte le classi in presenza".

La scuola dell'infanzia Sturiale è andata in maniera completa in quarantena, a partire da una persona nel personale ATA positiva "essendo in relazione un po’ con tutte le classi, tutta la scuola è andata in quarantena. Il livello di positivi è leggermente aumentato su altri collaboratori, docenti e pochissimi bambini. Sono comunque ancora molto pochi i casi registrati". Oggi, come nel fine settimana per una classe dell'asilo nido in quarantena, docenti e bambini della scuola Sturiale si sono sottoposti a tampone, nel servizio offerto da Misericordia e convenzionato con la Regione Toscana, proprio in vista del rientro a scuola. Moltissimi docenti, quasi tutti, e moltissimi bambini hanno effettuato oggi il tampone. "Un servizio ottimo - ha raccontato il sindaco, dove gli operatori si sono presentati travestiti da cartoni animati - creando nei limiti del possibile una situazione colorata e quasi divertente per i bambini".

Alla scuola primaria Masih una sola classe si trova in quarantena, con un caso di positività riscontrato.

Alla scuola primaria Carducci sono due le classi in quarantena.

Situazione più critica alla scuola media Boccaccio dove, su un totale di circa 20 classi, 9 si trovano in quarantena. "È un numero importante - ha commentato Cucini - mi arrivano messaggi da genitori e persone preoccupate chiedendomi una presa di posizione rispetto alla chiusura. Ma vorrei fare una riflessione: in una classe risultano 3 positivi, in tutte le altre una sola positività. Tre classi sono andate in quarantena per un professore che lavora in tutte e tre, quindi è stata una misura precauzionale". In questi momento la scuola media Boccaccio "ha 111 ragazzi a casa, ma lo stato della positività è di 10 persone. La comunità scolastica è di 597 persone, di queste, 10 sono positive al Covid-19 e dal tracciamento risultano derivanti da ambienti familiari. Non ho motivo di pensare che ci sia una situazione di contagio generalizzato o di rischio nella scuola - fino a chiuderla-. I ragazzi hanno perso tanta scuola, permettiamo loro di andarci, sarò il primo a chiudere se ce ne sarà bisogno, quando ci saranno gli elementi per poterlo fare. Il dato è importante, ma in tutte queste classi c’è una sola positività e si trovano a casa per motivi precauzionali".

Screening gratuito alla popolazione

Il programma regionale di screening gratuito “Territori sicuri” arriva anche a Certaldo. Dal 4 al 6 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, sarà possibile effettuare il test presso piazza dei Macelli.

"C’è ancora possibilità per prenotarsi - ha concluso il sindaco Cucini - è un atto per noi stessi e per i nostri cari".