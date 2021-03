Olio evo, ristoranti premiati: gioisce il cerretese 'PS'

C'è anche un ristorante di Cerreto Guidi tra i locali premiati per l'olio. Si tratta di PS, locale di Stefano Pinciaroli che da poco ha cambiato sede e si trova a Villa Petriolo dopo anni nel cuore del borgo.

Il premio viene dato ai migliori oli regionali a chef, pizzaioli, oleoteche, gelatieri e anche all'uso sapiente dell'extravergine di oliva. Ad assegnarlo è l'Associazione internazionale ristoranti dell'olio, con la Selezione Airo 2021 e con l'evento - stavolta in diretta Facebook - 'I Ristoranti dell'Olio Airo'.

A PS è andato il riconoscimento della Guida Gambero Rosso. Pinciaroli non è l'unico toscano a gioire: il premio come miglior ristorante dell'Olio A.i.r.o. 2021 è andato a Gaetano Trovato dello stellato Arnolfo a Colle di Val d'Elsa. Relativamente alla sezione pizze, il premio per il miglior Pizzaiolo dell'Olio A.i.r.o. 2021 categoria emergente è andato a Domenico Felice di Ti do una pizza a Firenze. Il miglior gelatiere per l'uso dell'Olio evo in gelateria va a Vetulio Bondi, sempre a Firenze.