Riprendono gli appuntamenti di InforAMI, le video pillole informative dedicate a mamme e papà di bambini da 0 a 10 anni.

Fondazione Ami Prato e professionisti dell’Azienda Sanitaria hanno realizzato spazi di approfondimento per vivere bene ed in salute il periodo della gravidanza, l’attesa e la nascita del bambino. Molti i temi trattati nei video a disposizione sulle pagine web della Fondazione AMI.

Sono tante le emozioni che una donna vive quando aspetta un bambino, ma spesso nascono dubbi, ansie e preoccupazioni. Una corretta informazione che accompagna la vita delle famiglie fin dall’inizio della maternità contribuisce in modo sostanziale al suo benessere. Talvolta i problemi e i dubbi sono approfonditi sul web o sui social che, spesso, contengono informazioni inappropriate. E’ sempre importante quindi avere un punto di riferimento affidabile ed autorevole al quale rivolgersi.

Ecco il programma delle video pillole per il mese di marzo:

In occasione della festa dell’8 marzo sarà dedicato uno spazio al tema delle cure estetiche durante la gravidanza. La futura mamma ha bisogno di sentirsi bella con se stessa anche quando il corpo cambia aspetto. Curare il proprio aspetto contribuisce, insieme ad altre componenti ad affrontare la gravidanza con serenità. La dottoressa Maria Gabriella Giorgi, ginecologa dell’ospedale di Prato propone un video con consigli, suggerimenti e indicazioni su questo tema.

La pediatra Alessandra Parretti dell’ospedale pratese, parlerà del mal di testa nei bambini soffermandosi sulle manifestazioni tipiche ed i segnali che i genitori possono cogliere ed approfondire con il medico.

Uno spazio di approfondimento sarà dedicato ai disturbi del sonno, la maggior parte dei quali è prevenibile e curabile. Ne parlerà la psicologa e psicoterapeuta Nadia Mazzetti del servizio salute mentale infanzia e adolescenza di Prato. In particolare ci spiegherà a cosa sono dovuti i tipici risvegli notturni nei bambini dai 2-3 anni di età e cosa possono fare i genitori per aiutare il bambino a prendere sonno.

Il 19 marzo, in occasione della festa del papà, la psicologa Sandra Maradei e l’assistente sociale Patrizia Bartolini del Centro salute donna di Prato spiegheranno casa vuol dire diventare papà, quale funzione ha il papà nell’educazione del bambino e quali sono i compiti del papà “contemporaneo".

Su questo argomento si aggiunge un’altra iniziativa grazie alla collaborazione della Biblioteca Lazzerini di Prato. Alle famiglie con figli da 0 a 10 anni saranno suggeriti dei libri sul papà da leggere con i propri figli. Possono essere presi in prestito gratuitamente presso la Biblioteca e per avere consigli su altri argomenti, si può consultare on line la rubrica dei suggerimenti di lettura nella Sezione bambini e ragazzi su: http://www.bibliotecalazzerini.prato.it

