Tenta la truffa dello specchietto a Cascina, denunciata ventenne

Aveva tentato negli scorsi giorni la truffa dello specchietto a un cascinese. Quest'ultimo non ci è cascato e ha sporto denuncia per tentata truffa. Per questo gli agenti di polizia hanno rintracciato una 22enne residente a Pistoia, con svariati precedenti per reatri contro il patrimonio. Alla donna, al di là del processo penale dinanzi al Tribunale, il Questore ha ordinato il rimpatrio a Pistoia ed il divieto di ritorno a Cascina per 3 anni, pena una ulteriore denuncia all’ Autorità giudiziaria.

Un altro foglio di via con divieto di ritorno gli agenti lo hanno applicato verso un 43enne livornese beccato con un coltello in zona stazione a Pisa. Anche per lui rimpatrio verso al città labronica e divieto di ritorno a Pisa per 2 anni.