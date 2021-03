Anziana si allontana da casa, ricerche in corso nel Grossetano

I vigili del fuoco del comando di Grosseto stanno intervenendo da ieri sera per la ricerca di una donna scomparsa in località Ampio nel Comune di Castiglione della Pescaia. La donna, nata nel 1945 e residente nella zona, si è allontanata da casa facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, oltre alla prima partenza del comando di Grosseto, presente l'unità di comando locale (UCL), due unità cinofile del comando di Siena e in stato di allerta l'elicottero VF del nucleo di Arezzo. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto anche unità dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.