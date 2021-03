Assistente sociale condannato in Appello per materiale pedopornografico

Un assistente sociale 46enne, operante a contatto con i bambini dopo un incarico ottennuto, è stato condannato in Appello a 3 anni di reclusione per diffusione di materiale pedopornografico. In primo grado la condanna era di 3 anni e 4 mesi in rito abbreviato. Confermati i risarcimenti alle parti civili, tra cui l'ordine regionale degli assistenti sociali. Secondo le indagini l'uomo avrebbe scambiato video e immagin pedopornografici su una piattaforma di file sharing tramite vari pseudonimi. Nella sua abitazione ai tempi venne sequestrato un pc con ingente quantità di foto e video di quel tipo.