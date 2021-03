Catia Brotini va in pensione, storica figura della polizia municipale di San Miniato

Dal 1 marzo è andata in pensione una figura di riferimento della Polizia Municipale di San Miniato: Catia Brotini, storica figura, da ben 39 anni dipendente dell’Ente. Nel gennaio del 1982 fu una delle prima tre donne assunte al Comune di San Miniato, svolgendo il servizio di pattuglia per alcuni anni, per poi essere trasferita alle attività amministrative. Ha vissuto in pieno il passaggio, nel 1992, dall'analogico al digitale, iniziando ad utilizzare il programma di inserimento della contravvenzione, l'antenato di quello usato oggi. Ha attraversato tre comandanti e le legislature di ben sei sindaci prima di arrivare al meritato traguardo della pensione.

“Catia è una colonna portante per la nostra Polizia Municipale e ci mancherà molto – spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Si è sempre dedicata alle sue mansioni con grande serietà e professionalità, caratteristiche che l'hanno contraddistinta in tutto questo lungo periodo di servizio alla Polizia Municipale. In questi anni ha dato al nostro Comune un contributo professionale ed umano molto importante. Desidero rivolgerle un sincero ringraziamento per gli anni trascorsi nella casa comunale al servizio della nostra comunità e augurarle da parte di tutta l'amministrazione un buon proseguimento per questa nuova fase della sua vita che è appena iniziata”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa