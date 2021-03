Cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, il Consiglio comunale di Cerreto approva

Si è tenuto nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Cerreto Guidi, aperto dalle comunicazioni del Sindaco Simona Rossetti che parlando della pandemia, ha raccomandato prudenza, invitando i cittadini a tenere quei comportamenti (distanziamento, mascherine,ect.) necessari per evitare il diffondersi del contagio.

Nel corso della seduta è stata discussa ed approvata all’unanimità, la mozione presentata dal gruppo consiliare del Partito Democratico per attivare le procedure necessarie per conferire la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna, attivista per i diritti umani e di genere, detenuto in Egitto da oltre un anno perché accusato di propaganda sovversiva.

Patrick Zaki aveva deciso di vivere in Italia e di conoscere la nostra cultura, formandosi nelle nostre Università. Concedergli la cittadinanza contribuirebbe, di conseguenza, a fermare le torture, restituirgli la libertà e salvargli la vita.

Il Consiglio comunale ha inoltre approvato (si è astenuto il gruppo Centrodestra per Cerreto), lo schema di convenzione per la realizzazione insieme ad altri comuni del territorio, del progetto “Circondiamoci di idee”, relativo all’avviso pubblico “Educare in Comune”. Con il progetto, per il quale è stato ringraziato il Comune di Montespertoli che ne è il capofila, si richiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche della Famiglia, un contributo per le attività all’aperto da svolgere nei prossimi mesi, volte in particolar modo all’inclusione dei ragazzi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa