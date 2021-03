Disservizi di TIM sulla connettività, scende il campo il Comune di Montespertoli

La situazione della connettività a Montespertoli è un tema annoso che crea non poche difficoltà ai residenti di alcune frazioni. Per questa ragione il Comune di Montespertoli si è da tempo impegnato in un’intensa campagna di sollecitazione rivolta a TIM SpA per richiedere adeguati investimenti sul territorio comunale, anche grazie all’intermediazione preziosa di Regione Toscana. È questa necessità – divenuta sempre più pressante in questi mesi di emergenza sanitaria e di attività lavorative e di studio da remoto – che ha spinto alcuni cittadini a rivolgersi all’amministrazione comunale per chiederle di farsi interprete di questa esigenza primaria.

È per questa ragione che il Comune di Montespertoli ha accolto la proposta della cittadinanza e ha deciso di lanciare una vera e propria call to action ai cittadini e alle cittadine di Montespertoli, mettendo a disposizione un modulo compilabile per segnalare il disservizio sulla connettività e impegnandosi non solo a mappare le zone non servite, ma anche a inviare in forma anonima tutte le segnalazioni dei cittadini a TIM SpA.

“È l’ora che TIM ci ascolti e ascolti la cittadinanza: non è più tollerabile che intere frazioni e abitati nel nostro Comune non siano serviti in nessun modo o che godano di un servizio non all’altezza delle necessità dei montespertolesi – commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini. “Con questa call to action chiediamo a tutti i cittadini che hanno problemi di connettività di inviarci un resoconto della problematica riscontrata, così da poter girare tutto a TIM a nome del Comune di Montespertoli. Crediamo che sia nostro dovere rappresentare i bisogni dei montespertolesi di fronte all’azienda, soprattutto alla luce dei numerosi disservizi che stanno subendo” conclude.

Sul sito internet del Comune di Montespertoli è da oggi presente nell’area tematica “Abitare a Montespertoli”, sezione "Connettività a Montespertoli" (http://bit.ly/ConnettivitàMontespertoli) un modulo con le indicazioni utili per verificare lo stato della propria connettività e segnalarlo correttamente. I moduli dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it oppure consegnati a mano presso l’Ufficio Staff del Sindaco, ubicato al primo piano del Palazzo Comunale di Piazza del Popolo. Una volta raccolte le segnalazioni, il Comune di Montespertoli provvederà a inviarle a TIM SpA per rappresentare le criticità che i cittadini riscontrano in materia di connettività.

Fonte: Comune di Montespertoli