Fatti del '21, Fratelli d'Italia in Parlamento chiede commemorazioni ufficiali per i caduti

I fatti del '21 continuano a far parlare a 100 anni dall'evento. Stavolta a smuovere le acque sono i deputati di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda Sasso e Giovanni Donzelli. Il primo ha annunciato che verrà chiesta un'interrogazione ai ministeri della Difesa e dell'Interno "che le Istituzioni diano dignità alla ricorrenza con una targa e ricordino i Caduti con commemorazioni ufficiali". Stessa richiesta verrà fatta in Consiglio regionale dal capogruppo FdI Francesco Torselli.

Ecco il testo del post di Deidda Sasso.

"Nel silenzio assordante delle Istituzioni, a distanza di un secolo, ricordiamo la strage del ‘21 in cui persero la vita 9 militari (3 Carabinieri e 6 Marinai).

Soltanto una delegazione di Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa, insieme ai Consiglieri Comunali di Empoli: il Capogruppo Andrea Poggianti, Simona Di Rosa e Federico Pavese, si è recata presso il Cimitero della Misericordia di Empoli per commemorare il centenario dai tragici fatti del 1921, in cui i militanti del Partito Comunista si scagliarono contro 46 Marinai, scortati da 18 Carabinieri, che avevano il compito di riattivare le linee ferroviarie interrotte dagli scioperi di quei giorni a Firenze, scambiandoli per fascisti.

Al termine degli scontri, morirono: Enrico Bottini, Alberto Incarbone, Salvatore Lo Pinto, Salvatore Santaniello, Antonio Sergianni, Carlo Alberto Tulli e i militari Francesco Cinus, Salvatore Masu e Giovanni Pinna".