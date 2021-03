'L'Ultimo Concerto?' a La Limonaia e non solo: la protesta dei live club

In moltissimi hanno raccolto l'invito all'evento, hanno seguito il battage mediatico e si sono connessi sulla pagina dedicata. Solo che, al posto del concerto, hanno visto una pagina nera, con alcune scritte e tanto, troppo, silenzio. Non è un film di fantascienza, ma 'L'Ultimo Concerto?', a cui ha aderito da Fucecchio anche La Limonaia Club.

I live club sono un altro dei settori colpiti duramente dalla pandemia. Si sono fermati con il primo lockdown, hanno provato a far qualcosa durante l'estate, ma col nuovo innalzamento dei contagi da Coronavirus hanno di nuovo tirato giù la saracinesca. La Limonaia non è da meno, per questo si è unita a altre circa 130 realtà in Italia per il movimento di protesta che ha avuto l'apice il 27 febbraio.

Gli ultimi concerti nel celeberrimo locale della parte alta di Fucecchio sono stati quelli di Tananai, Maestro Pellegrini, Emma Nolde, Ciulla e i Capablanca qualche mese fa. Il locale non si è arreso e, insieme a KeepOn Live, Arci e Assomusica, in collaborazione con Live Dma, ha lanciato 'L’Ultimo concerto?'.

"La protesta serve a mettere in luce la situazione che stiamo vivendo. Se ci fermiamo noi, si ferma una filiera, non solo i 'semplici' locali. Vogliamo sensibilizzare pubblico e istituzioni, non si devono più vedere club o festival come una sorta di hobby. Un sacco di persone capaci lavorano in questo settore" affermano Francesco Corsagni e Tommaso Gherardi de La Limonaia.

Un esempio è l'attuale Festival di Sanremo, in cui si esibiscono ben sedici artisti passati da La Limonaia e dagli eventi organizzati dal club fucecchiese: "Questi musicisti sono figli dei live club. Se si azzerano queste realtà, ecco che spariscono molti artisti di Sanremo".

Per fare chiarezza, un po' di info. I dati SIAE dicono che la musica dal vivo è al primo posto per numero di presenze spettatori ed è al secondo posto come volume d'affari solo agli eventi sportivi. L’industria musicale in Italia ogni anno coinvolge oltre 7 milioni di persone partecipanti agli eventi nei Live Club e Festival; inoltre offre occasioni di lavoro a circa 30mila professionisti.

'L'Ultimo Concerto?' ha visto connesse più di 100mila persone sul sito ufficiale. Il video riepilogativo è arrivato a più di 256mila utenti, 535mila persone sono state raggiunte dall’evento ufficiale generale, 1,2 milioni le persone raggiunte da tutti i post della pagina nel mese di febbraio. Numeri importanti, a cui alcuni artisti - Cosmo, Subsonica, Legno, Cecco & Cipo - hanno fatto da cassa di risonanza.

Dopo questo evento, La Limonaia pensa a 'Prossimo concerto', un'altra iniziativa per mantenere viva l'attenzione. Inoltre si gode un Sanremo molto fucecchiese e programma il Reality Bites Festival a luglio a Massarella: sarà su sei giorni e saranno prese tutte le precauzioni del caso, Covid permettendo.

Gianmarco Lotti