Lorella Ronconi, cavaliere della Repubblica, è finita in una buca stradale con la sua carrozzina a Grosseto e si è ferita. La donna, 58enne, è ideatrice della campagna nazionale #solounminuto per la sensibilizzazione ai temi dell'accessibilità e della mobilità urbana. Finita in ospedale, le hanno diagnisticato venti giorni di prognosi. Ha riportato contusioni e ferite.