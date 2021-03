Il Comune di Pistoia paga i propri fornitori con un anticipo di 17 giorni sulla scadenza

Il Comune di Pistoia si conferma virtuoso nei tempi di pagamenti ai propri fornitori. Le fatture vengono saldate, infatti, con 17 giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista, quindi neanche due settimane dopo il loro arrivo negli uffici comunali, molto prima rispetto al termine massimo di 30 giorni previsto dalle normative nazionali (con alcune eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni).

Particolarmente positivo anche il dato riscontrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Piattaforma dei Crediti Commerciali relativo alla percentuale delle fatture liquidate entro fine anno, ossia al 31 dicembre 2020: sono il 99,93%, praticamente la quasi totalità di quelle registrate. A fronte di 39,8 milioni di fatture commerciali arrivate nel corso dell’anno, sono slittate al 2021 soltanto 29mila euro (perlopiù per situazioni non ancora chiarite o contenziosi).

Si tratta di un ulteriore balzo in avanti rispetto all’anno precedente, quando il parametro sul tempo medio impiegato dall’Ente per pagare i propri fornitori era risultato già particolarmente positivo, ossia di 17 giorni, passati a 13 nel corso del 2020. Rispetto al 2019, l’Amministrazione pistoiese ha ulteriori migliorato le sue prestazioni in merito, quindi, diminuendo ancora di più il lasso di tempo che intercorre fra il momento in cui una fattura perviene all’Ente e il momento del pagamento.

La tempistica di pagamento e il buon andamento sul fronte dei pagamenti rappresenta, dunque, una forma di sostegno concreto alle imprese che lavorano con il Comune di Pistoia, soprattutto in una fase in cui l’indotto economico risente degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Lavorare con l’Amministrazione comunale dà quindi la certezza che ogni servizio reso verrà liquidato in tempi brevi, offrendo maggiori garanzie a chi lavora sul territorio e per il territorio.

«Il buon andamento sul fronte dei pagamenti ha riflessi positivi sul funzionamento dell’economia di mercato, in modo particolare se consideriamo il contesto emergenziale in cui ci muoviamo ormai da un anno e gli effetti che questo produce sull’economia del territorio - evidenzia Margherita Semplici, assessore al bilancio –. È un obiettivo che l’Amministrazione si è posta, per essere sempre più efficiente e puntuale nei rapporti con i fornitori. Alla base di questi risultati c’è un grande impegno in termini di organizzazione operato dal servizio Finanziario, che quotidianamente svolge un’attenta azione di coordinamento con tutti gli altri uffici che gestiscono i pagamenti.»

Il Comune di Pistoia non dovrà accantonare, quindi, risorse finanziarie da destinare al Fondo di garanzia debiti commerciali. L’obbligo di legge richiesto a quegli enti locali non in regola con i tempi di pagamento è dunque ampiamente evitato grazie alla tempestività e all’efficienza del settore finanze dell’Amministrazione.

