Incendio in un bosco a Monte Giuvigiana

Un incendio boschivo sta interessando il Mugello, in località Monte Giuvigiana, nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI). Le fiamme stanno percorrendo boschi cedui e formazioni rade di ginepro sui crinali al confine con Vicchio e Marradi.

La Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione civile regionale ha comunicato che sul posto stanno arrivando squadre antincendi boschivi e il direttore delle operazioni dell'Unione dei comuni del Mugello. Il fronte di fiamma è lungo circa 300m, è sospinto da un vento moderato di tramontana e tende ad allargarsi ulteriormente. In zona al momento non vi sono abitazioni minacciate. Previsto ulteriore invio di squadre in rinforzo per la notte.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa