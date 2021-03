I vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Pontassieve sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Bagno a Ripoli, in Via di Compiobbi, per un incendio che ha coinvolto un magazzino di stoccaggio di materiali e componenti elettronici difettosi o rotti. Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono da accertare. L'intervento si è concluso intorno alle ore 3.30 di questa notte