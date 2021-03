La polizia municipale di Carmignano ha tre nuovi agenti

Il 2021 a Carmignano è iniziato con tre nuovi membri nel corpo di Polizia Municipale. Due nuovi arrivati hanno sostituito rispettivamente una vigilessa in maternità ed una trasferitasi all'Ufficio Dogane. La terza è invece un'assunzione aggiuntiva, che va a rinforzare il personale adibito alla sicurezza cittadina.

"Il 2020 è stato un anno impegnativo - dice il sindaco Edoardo Prestanti - nel quale i nostri agenti hanno dimostrato un grande senso del dovere e di sacrificio, impegnandosi in maniera costante per far fronte al continuo stato di emergenza in cui ci siamo trovati. Le regolari attività, già di per sé svolte con un organico di molto inferiore ad altri Comuni italiani simili al nostro, sono state incrementate dai controlli Covid in collaborazione con le altre forze dell'ordine, monitorando e garantendo il quotidiano rispetto delle regole a Carmignano".

La squadra, così rinforzata, sarà ancora di più una valida alleata della cittadinanza, per garantire la sicurezza su tutto il territorio e riportare all'amministrazione le segnalazioni dei cittadini. Il numero maggiore ci permetterà, non appena verrà rimosso il coprifuoco, di mettere in atto anche il terzo turno di controlli notturni per fronteggiare le situazioni di illegalità.

