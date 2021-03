Ladri sono entrati in azione al circolo ricreativo il Boschetto, in via di Soffiano, a Firenze. Si sono introdotti nel circolo dopo aver forzato una porta finestra. Una volta all'interno hanno messo a soqquadro gli ambienti. Il bottino non è stato ampio: hanno portato via circa 100 euro in contanti. Sull'episodio indaga la polizia.