Lauree in Comune a Empoli, la Lega: "Mozione bocciata qui, ma approvata in altri comuni dell'Empolese"

Qualche mese fa la mia mozione per concedere la sala consiliare del Comune di Empoli, con le dovute misure anti-coronavirus, agli studenti che devono sostenere la discussione della tesi di laurea è stata respinta in Consiglio Comunale dalle forze di maggioranza ed anche da alcune di opposizione. Il momento della discussione di una tesi di laurea rappresenta un momento solenne e tra i più importanti della vita dello studente ed a causa della pandemia le lauree sono ridotte ormai da tempo a sterili videochiamate. Questa proposta potrebbe risolvere questo problema a costo zero e senza mettere a repentaglio la salute delle persone, permettendo un coinvolgimento maggiore della famiglia della studente, nel rispetto delle normative anti-contagio.

Tuttavia, in altri comuni dell’Empolese-Valdelsa, nello specifico Fucecchio, Montespertoli e Montaione, un’identica proposta è stata accettata dai rispettivi consigli comunali. Addirittura, nei primi due comuni le proposte sono state avanzate da membri di gruppi consiliari di centrosinistra; a Montaione invece da un consigliere comunale dello stesso partito alleato, che invece ad Empoli si è unito alla maggioranza nella bocciatura della mia proposta. Non capiamo perché il PD e Questa è Empoli abbiano votato in modo contrario ad una mozione di buonsenso come questa. Come Lega esprimiamo forte amarezza per questa decisione, perché oltre a danneggiare i laureandi empolesi, prova nuovamente la totale assenza di volontà della maggioranza nel dialogare con il gruppo Lega e di valutare le proposte nel merito, senza bocciarle a prescindere perchè fatte da noi.

Andrea Picchielli- Capogruppo Lega Salvini Empoli