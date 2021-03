Metrocittà, innovazione nei servizi turistici su scala metropolitana: seminario online

Formare, a livello strategico e tecnico-pratico, amministratori e funzionari pubblici che si occupano di gestione delle destinazioni turistiche nel territorio della Città metropolitana di Firenze: è l’obiettivo del progetto “Metropoli Strategiche“, promosso da Anci Nazionale, Anci Toscana, Città metropolitana di Firenze, Unione Europea – Fondo sociale e Fondo europeo di sviluppo, Agenzia per la coesione territoriale, Dipartimento Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio, PON-Programma operativo nazionale, in collaborazione con CST Firenze. Il progetto ha coinvolto 4 ambiti turistici: Firenze e area fiorentina, Mugello, Empolese Valdelsa e Montalbano e Chianti (3 comuni fiorentini).

I risultati dell’iniziativa saranno presentati nel corso del seminario online: 'Innovazione nei servizi turistici su scala metropolitana: come attivarla con la gestione di dati e informazioni, che si terrà giovedì 4 marzo, alle ore 9, su piattaforma Zoom.

Questo il programma del seminario:

Saluti istituzionali:

Leonardo Marras, Assessore al turismo della Regione Toscana

Cecilia Del Re, Assessora al turismo del Comune di Firenze

Raffaella Florio, Responsabile Città medie e pianificazione strategica per ANCI nazionale

Simone Gheri, Direttore di ANCI toscana

Interventi tecnici:

– L’attività formativa realizzata, Alessandro Tortelli, Centro Studi Turistici

– Lo stato dell’arte della piattaforma Feel Florence (nuovi sviluppi previsti), Gianluca Vannuccini, Comune di Firenze

– L’attività della redazione diffusa metropolitana, Carlotta Viviani, Comune di Firenze e Lara Fantoni, Città Metropolitana Firenze

– Il piano operativo 2021 e il coordinamento fra gli ambiti turistici in scala metropolitana, Francesco Palumbo, Toscana Promozione Turistica

Conclusioni:

Tommaso Triberti, Consigliere delegato al turismo della Città metropolitana di Firenze

Per partecipare è necessario inviare una richiesta alla segreteria della Città Metropolitana di Firenze:

antonella.ciampi@cittametropolitana.fi.it

Fonte: Città Metropolitana di Firenze