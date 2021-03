Montaione, convocato il consiglio comunale online

Con la presente si comunica che il per il giorno Lunedì 08-03-2021 alle ore 21:00, in sessione Ordinaria in Prima convocazione presso la Sala consiliare "Mario Rossetti" è stato convocato il CONSIGLIO COMUNALE per la trattazione del seguente. La seduta si svolgerà in modalità telematica mediante videoconferenza sulla piattaforma Zoom Meeting, ai sensi della propria disposizione n. 27 del 20.11.2020.

ORDINE DEL GIORNO

1 Prop.Num. 8 del 26-02-21 Assessorato Ufficio UFF. SEGRETERIA COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 Prop.Num. 5 del 25-02-21 Assessorato BILANCIO E FINANZE Ufficio UFF. COMUNE SERV. FINANZIARI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO-APPROVAZIONE MODIFICHE.

3 Prop.Num. 6 del 25-02-21 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. FINANZIARI REGOLAMENTO PER LA DISICPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

4 Prop.Num. 69 del 18-12-20 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. GESTIONE DEL TERRITORI PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA ANNO 2021.

5 Prop.Num. 7 del 26-02-21 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. FINANZIARI APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023.

6 Prop.Num. 10 del 26-02-21 Assessorato Ufficio UFF. COMUNE SERV. FINANZIARI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023-APPROVAZIONE

7 Prop.Num. 2 del 25-01-21 Assessorato Ufficio U.O. SERVIZI AL CITTADINO ORTI SOCIALI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

8 Prop.Num. 3 del 18-02-21 Assessorato Ufficio UFF. SEGRETERIA ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO "POLITICHE DI GENERE A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA".

Fonte: Comune di Montaione