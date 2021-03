Morte di Giorgio Brogi, il commosso cordoglio dell’Associazione I Cavalieri di San Miniato

Anche l’Associazione I Cavalieri di San Miniato esprime il suo più profondo cordoglio ai figli Jacopo e Costanza per la prematura scomparsa di Giorgio Brogi. In queste ore sulla stampa Giorgio è stato ricordato soprattutto per la sua grande professionalità dovuta alle attività della sua agenzia, CeG Maxixom, di comunicazione e pubbliche relazione in tutta Italia e che ha dato anche un notevole contributo anche allo sviluppo della Mostra de Tartufo a San Miniato negli anni 2000; è stato ricordato anche come artista con le sue esposizioni in tutto il mondo da Londra a New York.

Noi lo vorremmo ricordare per il suo impegno che ha dato alla nascita (a fine anni Ottanta) ed alla crescita dell’Associazione I cavalieri di San Miniato, della quale è stato a lungo anche presidente. Proprio in quegli anni nascevano iniziative che ottennero molto successo: Cavalloesposizione (una piccola fiera del cavallo in pieno centro storico), la gita nelle fattorie (dove i cavalieri visitavano diverse fattorie e gustavano i prodotti di San Miniato) e la partecipazione a molte manifestazioni locali. Nel 1994 nacque il periodico “A Cavallo”, diretto proprio da Giorgio Brogi, che è stato pubblicato per diversi anni. Nel 2010 Giorgio ed altri hanno pubblicato il volume: “Terra Uomini e Passioni” sulla storia dell’ Associazione I cavalieri di San Miniato, nel quale Giorgio scriveva : “Passione per una terra , passione per il cavallo, comunanza tra uomini.

Un’Associazione fatta di uomini, donne, giovani e bambini tutti uniti dall’amore verso il cavallo. Ben presto io sono diventato un socio , condividendone l’intento che aveva come fondamento la realizzazione di opere attraverso gli associati, tese a valorizzare il cavallo ed il suo ambiente. Per tutti noi è stata un’esperienza di vita, un percorso in un mondo affascinante popolato di persone splendide che attraverso la loro esperienza ci hanno arricchito di valori e significati che solo nell’ambiente del cavallo possono nascere. La magia che i cavalli riescono a creare è unica perché il connubio tra uomo e cavallo è imprescindibile e come tale contamina tutto ciò che lo circonda”. A noi piace pensare a Giorgio sulla sua Lady che cavalca lassù nelle praterie del cielo insieme ai cavalieri che ci hanno lasciato e gli esprimiamo un commosso saluto.

Associazione I Cavalieri di San Miniato