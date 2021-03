'PiantiAmo un albero' grazie a famiglie e insegnanti messe a dimora di 15 piante

Al via nella mattina di martedì 2 marzo 2021 il progetto “PiantiAmo un albero”, che grazie al contributo dei genitori delle scuole dell’istituto comprensivo Spinelli arricchisce di 15 nuove piante di specie diverse le aree verdi della Pertini e della Spinelli di San Giusto, oltre che della Campana e della Mirò. Le piantumazioni sono state effettuate alla presenza degli alunni e di insegnanti della Pertini, dell’associazione GenSpi Genitori comprensivo Spinelli, del personale dell’ufficio Ambiente e Verde pubblico del Comune, di Adriano Sensi Presidente della Sezione soci Coop di Scandicci che collabora al progetto, della Dirigente scolastica Marina Andalò e dell’assessora all’Ambiente e al Verde pubblico Barbara Lombardini.

“Oggi diamo concretezza a questo nuovo progetto che lega scuola e verde pubblico, particolarmente importante perché parte dall’iniziativa comune di genitori, insegnanti, scuola e Amministrazione comunale – dice l’assessora Barbara Lombardini – piantare nuovi alberi assieme ad alunni e studenti è un momento educativo e didattico unico, perché sensibilizza le nuove generazioni sul principio che gli alberi sono preziosi nei nostri quartieri, sono fonte di vita, sono valore aggiunto inestimabile per le città e per l’intero pianeta; trasmettiamo anche il valore della biodiversità, applicato dai nostri uffici con la scelta di specie arboree diverse. Un grazie a tutti coloro che con il loro impegno hanno dato il via ad una buona pratica sicuramente da replicare”.

Le 15 piante nelle aree verdi delle scuole dell’istituto comprensivo Spinelli: 2 liquidambar, un quercus robur, un pyrus calleryana nel giardino della primaria Dino Campana; un liriodendron tulipifera, un liquidambar, un quercus robur, 3 pyrus calleryana; 3 pyrus calleryana e un platano acerifolia.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa