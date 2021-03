Recovery Plan, Nardella: Governo incontri i sindaci metropolitani

Più coinvolgimento delle città nella stesura e nell’attuazione dei piani di Recovery dell’Unione europea. E’ la richiesta dei sindaci europei portata al primo ministro portoghese Antonio Costa - che detiene la presidenza del Consiglio dell’Unione Europea per questo semestre - durante un meeting al quale ha partecipato il sindaco Dario Nardella in qualità di presidente di Eurocities, il network che rappresenta oltre 200 città europee di medie e grandi dimensioni e oltre 130 milioni di abitanti di 39 differenti paesi.

All'incontro, che si è svolto online, erano presenti tra gli altri anche i sindaci di Parigi, Varsavia, Lisbona, Amsterdam, Bruxelles, Copenaghen, Amburgo, Milano, Vienna.

“Il primo ministro Costa - ha detto Nardella - mi ha assicurato che definirà con Eurocities le azioni da portare avanti per attuare il Recovery plan. E’ un passo avanti molto importante per il diretto coinvolgimento dei primi cittadini nei progetti del Next generation”.

“Il tempo sta scadendo - ha aggiunto -, i termini di realizzazione dei progetti sono chiari e l’Italia rischia seriamente di non farcela se non si dà strumenti di semplificazione amministrativa e normativa efficaci. Confido nella capacità del governo Draghi di recuperare il tempo perso. A tale scopo sarebbe molto utile che il Presidente del Consiglio incontrasse i sindaci metropolitani, proprio come ha fatto il suo collega Costa con i sindaci europei”.

“Secondo un sondaggio condotto da Eurocities tra una cinquantina di città - ha sottolineato Nardella - il 70% degli intervistati ritiene che il processo di consultazione a livello locale sia stato insufficiente e si è sentito pochissimo considerato a livello di stesura dei piani di ricovero. Questo significa che la maggioranza delle città crede di non avere particolare impatto sulle strategie generali dei Piani. Io ritengo invece che si sia spazio per un miglioramento e vogliamo, come Eurocities, continuare a collaborare con le istituzioni europee e con il Consiglio per assicurare un reale coinvolgimento delle città. La disponibilità del primo ministro Costa è molto importante”.

“Per molti sindaci - ha concluso Nardella - è una priorità discutere dei Recovery plan con i propri governi nazionali. Da oltre un anno i sindaci sono in prima linea, 24 ore al giorno e sette giorni su sette, per lottare contro il virus e i suoi effetti sanitari, sociali ed economici. Per questo vogliamo dare il nostro contributo”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa