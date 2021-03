I ladri hanno fatto visita nella notte alla scuola elementare Vera Vassalle al quartiere Marco Polo a Viareggio. Sono stati portati via dei computer portatili. I bambini sono stati riportati a casa e non hanno potuto svolgere le lezioni per permettere l'attività di indagine e poi di sanificazione degli ambienti. I bambini torneranno regolarmente in aula domani.