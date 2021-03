Sosta a pagamento, a Certaldo basta lo smartphone

Una nuova modalità di pagamento dei parchimetri. Una modalità che permette agli utenti di godersi in tutta calma un tour alla scoperta del borgo del Boccaccio e delle sue eccellenze storiche, senza lo stress di dover rispettare l'orario di sosta, con lo sguardo fisso sul quadrante dell'orologio. Adesso è possibile pagare tranquillamente attraverso una app telefonica collegata con i parchimetri, Flowbird. Il collaudo, effettuato nei giorni scorsi, ha dato esito positivo ed ecco che si è quindi passati alla fase operativa con l'opportunità concreta di prolungare la sosta a distanza.

I vantaggi per l'utente? Biglietto del parcheggio senza doversi spostare, un avviso che avverte prima della fine della sosta, la possibilità di estendere la sosta a distanza e la certezza di pagare in sicurezza e di monitorare le spese con un solo click.

Per implementare il pagamento, e dunque il tempo di sosta a distanza, basta aprire la app sul proprio smartphone, selezionare il luogo di parcheggio del mezzo e pagare utilizzando una carta di credito. Un'operazione che richiede appena pochi istanti. Tutti coloro che sono interessati possono scaricare gratuitamente la app su Flowbird.it.

"Anche il sistema del parcheggio si modernizza - sottolinea il sindaco Giacomo Cucini - Con questo sistema, è molto più facile per tutti usufruire della sosta nel territorio, pagando in maniera più comoda e funzionale, appunto tramite la app: senza avere il problema delle monete, è possibile pagare il parcheggio, ma soprattutto è possibile prolungarne il tempo nel momento in cui ci si deve trattenere in un luogo, che sia per ragioni turistiche o per commissioni. Con questa novità, andiamo incontro a una richiesta, in più di una occasione, avanzata anche dai commercianti di Certaldo alta: il turista, in passato, ha ridotto il tempo della propria visita o rinunciato a un pranzo nel borgo perché 'ostaggio' del tempo di sosta in scadenza. Una situazione risolta dall'utilizzo della app per il pagamento del parchimetro a distanza".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa