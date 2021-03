Sportello Sociale, l'aiuto che cerchi alla Farmacia 1 comunale di San Miniato Basso

Arriva anche a San Miniato Basso, nella Farmacia Comunale 1 (via Ferrante Aporti 21/23), lo Sportello Sociale gestito in collaborazione con la Cooperativa Colori. Dal 2 marzo, ogni martedì tra le 10.30 e le 12.30, sarà aperto lo sportello che fornirà informazioni e assistenza sulle dimissioni ospedaliere, l'assistenza domiciliare, la sostituzione badante e l'assistenza educativa domiciliare. Un importante tassello tra le tante utilità del network delle farmacie comunali Farm@rete, presenti a San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli, Fucecchio e Santa Croce.

L’iniziativa segue il servizio di tamponi rapidi eseguito sempre con ausilio della Coop colori presso le farmacie comunali di San Miniato e Fucecchio nonché il servizio in convenzione di tamponi rapidi eseguito anche direttamente presso le aziende. La convenzione per i tamponi rapidi si sviluppa assieme alle imprese del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, Cuoiodepur e Assa.

Come funziona lo Sportello sociale?

Lo Sportello Sociale è un servizio istituito e gestito dalla Cooperativa Sociale Colori, che svolge attività di accoglienza, ascolto, prima consulenza e orientamento ai cittadini sui nostri servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Il nostro sportello fornisce servizi professionali di natura privata.

Chi trovi allo Sportello sociale?

Un operatore di sportello, formato e in grado di curare le attività di prima accoglienza, informazione, orientamento e di attivazione del servizio. Per le informazioni che non rientrano nella competenza dello sportello, l’operatore invia il cittadino all’ufficio di riferimento. L’operatore non si sostituisce ai servizi Istituzionali.

Le modalità per accedere

L’accesso allo sportello è gratuito

Farmacia comunale 1

via Ferrante Aporti 21/23

San Miniato Basso