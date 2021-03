'Territori sicuri' a Certaldo, le prenotazioni anche in farmacia e alle associazioni di volontariato

A partire dalla giornata di oggi, martedì 2 marzo, sarà possibile effettuare la prenotazione per partecipare alla campagna di screening di massa 'Territori sicuri', e fare il tampone gratuito, anche rivolgendosi alle farmacie del nostro territorio, in orario di apertura. Lo rende noto il Comune di Certaldo, ricordando che la tappa locale dell'iniziativa, che vede il coinvolgimento di Regione Toscana e Asl Toscana centro, è in programma da giovedì 4 a sabato 6 marzo in piazza dei Macelli, con orario 9-13 e 14-18.

Per prenotare è inoltre possibile rivolgersi alle associazioni di volontariato locale, contattando la Misericordia, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, la Croce Rossa Italiana, dal lunedì al venerdì con orario 9-12 e 15.30-19.30, e la Prociv Arci, chiamando il numero 0571 665174.

Resta inoltre attiva la possibilità di effettuare la prenotazione on line cliccando su https://territorisicuri.sanita.toscana.it/#/home e seguendo tutte le indicazioni presenti nel form.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa