Toscana Aeroporti, arrivano 10 milioni per la Toscana

Toscana Aeroporti S.p.A. rende noto di aver ricevuto in data odierna il via libera della Commissione Europea ai 10 milioni di euro per i danni subiti a causa degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19. La misura, che assumerà la forma di un contributo diretto, consentirà alla Regione Toscana di partecipare parzialmente al risarcimento dei danni subiti dal gestore unico degli aeroporti di Pisa e Firenze per il periodo compreso tra il 10 marzo e il 15 giugno 2020.

Tale misura, in linea con l’art. 7 della Legge n. 59 del 30 luglio 2020 approvata dal Consiglio Regionale della Toscana, è stata ritenuta conforme al trattato sul funzionamento dell’UE, proporzionata alla situazione e in linea con le norme in materia di aiuti di Stato.

Fonte: Toscana Aeroporti