Toscana arancione prossima settimana, le dichiarazioni di Giani

"In Toscana siamo su un livello gestibile, sulla base delle nostre valutazioni posso dire a oggi di poter prevedere la zona arancione anche nella prossima settimana".

Così il governatore della Regione Eugenio Giani ha affermato durante un'intervista a Lady Radio, parlando dell'evoluzione del contagio in Toscana. "Sono dati non ancora ufficiali, fino a venerdì non posso dare nessun responso ufficiale".

A preoccupare Giani sono "non solo in Toscana, ma in tutta Italia, la crescita dei contagi e dei ricoveri".

Dal 22 al 28 febbraio i contagi, dal lunedì al venerdì, sono stati rispettivamente: 911, 824, 857 al mercoledì prima del picco di 1374 di giovedì e in calare dai 1254 di venerdì ai 1126 di sabato e 1068 di domenica.

A rafforzare questa ipotesi interviene anche il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Invito alla prudenza ma sarebbe confermata la Toscana arancione prossima settimana. Se il Ministero della sanità riuscisse ad anticipare un po' le comunicazioni sul colore sarebbe meglio, per evitare il caos con le decisioni dell'ultima ora su impianti sciistici o ristoranti. L'Rt della Toscana centrale - ha aggiunto - è sotto 1,25. Alla fine di questa settimana sapremo di più, a partire dalle due province rosse per capire se c'è stato un effetto di raffreddamento dopo le misure della Regione".

Nardella ha poi curato un focus sull'area fiorentina: "Nella settimana dal 22 al 28 febbraio abbiamo avuto 477 casi che, rapportato alla popolazione, danno un tasso di 125,91 ogni 100mila abitanti". La zona rossa su Firenze, paventata su alcuni giornali, sarebbe quindi lontana.