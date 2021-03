Vandali in azione al parco di Serravalle di Empoli: staccionata distrutta

Una staccionata distrutta al parco di Serravalle di Empoli. È l'ennesima 'bravata' di qualche incivile frequentatore del parco, già in passato preso di mira più volte dai vandali.

Questa mattina la staccionata che dà su Via delle Olimpiadi, a qualche metro dall'entrata della piscina comunale, è stata ritrovata in gran parte distrutta. La staccionata era già stata divelta parzialmente, ma ieri sera a quanto pare qualcuno ha deciso di 'finire l'opera' lasciando intatte solo piccole porzioni. Oltre alla grave mancanza di rispetto verso gli altri fruitori del parco, il gesto avrà anche un costo per il Comune, che già era intervenuto per riparare i danni causati dai vandali, e quindi per i cittadini.

Sui social network sta girando il video di un cittadino che ha ripreso i danni alla staccionata e pubblicato il video su alcuni gruppi di facebook con un commento molto esaustivo: "Anche oggi si sono divertiti".