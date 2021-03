Vendita all’ingrosso di droga bloccata dalla municipale di Firenze, due persone denunciate

Hanno interrotto una compravendita all’ingrosso tra due spacciatori, sequestrato oltre un etto di hashish e denunciato due persone. È questo l’esito dell’intervento effettuato ieri, 1 marzo, dagli agenti del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale nella zona di viale Amendola.

L’operazione è scattata quando gli agenti in abiti borghesi, appostati in zona, hanno visto e riconosciuto il pusher mentre incontrava l’acquirente per la consegna della droga. Si trattava di un involucro di cellophane contenente un etto di hashish ceduta dallo spacciatore al prezzo di 540 euro e che sul mercato al dettaglio corrisponde a circa 100 dosi per un valore intorno alle 1.000 euro. Gli agenti hanno quindi fermato i due uomini, risultati senza documenti e successivamente identificati come un cittadino tunisino di 33 anni (il venditore) e un cittadino marocchino di 32 anni (l’acquirente). Dato che lo spacciatore proveniva da casa, è stata effettuata anche una perquisizione domiciliare durante la quale, grazie all’ausilio della unità cinofila della Guardia di Finanza, è stata trovata una ulteriore piccola quantità di hashish nascosta ,dietro al lavello della cucina. I due sono stati denunciati per la violazione delle norme sull’immigrazione e per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Denaro e droga sono stati sequestrati a disposizione della Autorità Giudiziaria. La stessa pattuglia ha effettuato anche controlli nelle strade della zona, dove sempre con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, ha individuato quasi 6 grammi di marijuana all’interno del vano di uno scooter. Il proprietario del veicolo è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

Sempre in materia di contrasto allo spaccio, sabato intorno alle 13.30 gli agenti del Reparto Antidegrado sono intervenuti nel Parco delle Cascine bloccando spacciatore e cliente appena avvenuto lo scambio. Il pusher (un cittadino gambiano) è stato denunciato per spaccio e la droga (alcuni grammi tra hashish e cocaina) sequestrata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa