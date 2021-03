8 marzo, il Coro Femina della Scuola di Musica presenta “Parola di Donna”

In occasione della Festa della donna, il Coro Femina della Scuola di Musica di Scandicci, diretto da Lisa Kant, presenta “Parola di Donna”, un video che unisce pensieri, parole, voci di donne a brevi registrazioni tratte dalle esibizioni del Coro Femina, per dire No alla violenza sulle donne. Il video sarà trasmesso alle 17,15 di lunedì 8 marzo sui canali Facebook e Youtube del Comune di Scandicci.

“Femina” è un progetto corale esclusivamente femminile che nasce nell’ottobre 2016 con l’intento di condividere l’arte del canto come atto di unione, partecipazione e lotta contro la violenza alle donne. Un gruppo di donne unite in una sola voce, per dare più forza alla voce delle donne. In repertorio, canzoni della storia della musica moderna, dal rock al pop, dai Pink Floyd a Battiato, dai Police a De Andrè, arrangiate da Lisa Kant ideatrice e direttrice del coro, con l’accompagnamento del pianista Daniele Madio.