Dalla Toscana a Casa Sanremo: la pizza degli artisti è santacrocese

La compagna Giada Masoni è andata a Sanremo come artista, lui adesso ci torna ma con tutt'altra mansione. Si chiama Antonino Minissale, è originario della Sicilia ma vive a Santa Croce sull'Arno. Sarà a Casa Sanremo come pizzaiolo ufficiale e rifocillerà i vari Amadeus, Zlatan Ibrahimovic o Loredana Bertè o chi più ne ha più ne metta.

Ad accompagnarlo ci sarà anche la succitata Giada Masoni, santacrocese doc che nel 2004 partecipò come corista al brano Generale di Stefano Picchi. I due sono già in Riviera pronti al servizio degli artisti.

Minissale sarà a Casa Sanremo come pizzaiolo e tecnico di Molini Riggi, azienda siciliana di grani antichi. Con lui anche Enzo Piedimonte, pizzaiolo napoletano e 'mentore' culinario di Minissale, che proprio al suo fianco ha fatto diventare una passione un lavoro. Prima infatti era un amante della pizza ma faceva tutt'altro, a Messina aveva un negozio di articoli da scuola e ufficio.

"Per noi sarà una bellissima esperienza poter partecipare a Sanremo. Sarà la prima volta e siamo contenti. Sarò tra i quattordici pizzaioli ufficiali e saremo impegnati fino alla fine della kermesse" spiega Minissale.

Lui e Giada Masoni si sono conosciuti pochi anni fa e hanno un figlio. Vivono a Santa Croce e a breve apriranno un negozio - 'Terra e salute' - in Corso Mazzini, in pieno centro: "Sarà un negozio in cui cureremo a 360° i clienti. Non ci occuperemo solo di prodotti d'eccellenza, ma fermo anche dei corsi di pizze e focacce o delle consulenze con professionisti, quali naturopati o nutrizionisti".

Gianmarco Lotti