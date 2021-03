Capraia e Limite verde, 50 nuovi alberi nelle scuole e in città

Cinquanta alberi sono stati piantumati in questi giorni nel territorio del Comune di Capraia e Limite.

In particolare in via degli Oleandri, al parco della Mollaia, dove sono state reintegrate piante mancanti nella porzione prospiciente il fiume Arno; in via Tobagi dove è stato completato un filare di alberi lungo la strada; in via Dante dove sono state sostituite alcune piante; reintegrate anche le siepi delle scuole “C.Corti” e “E.Fermi”; piantumati alberi nel giardino della scuola dell’infanzia al Praticcio e ancora nuove piantumazioni in località Castra.

Un intervento straordinario di manutenzione del verde pubblico al quale si aggiungono, come si ricorderà, le piantumazioni effettuate nei mesi scorsi: 31 alberi di cui 21 su viale Gramsci, 3 in piazza Michelucci oltre ad una siepe da giardino e 7 in piazza Pertini. A questi vanno a sommarsi anche i 9 gli alberi di Natale che i cittadini hanno portato al magazzino comunale al fine di essere ripiantati dopo le festività natalizie. Ogni anno infatti il Comune di Capraia e Limite si mette a disposizione per ripiantare gli abeti di Natale nei parchi pubblici.

“Questo tipo di interventi ha preso avvio negli ultimi due anni, iniziando da Capraia Fiorentina, qui furono piantati 20 nuovi alberi, e che prosegue con piantumazioni che stiamo effettuando periodicamente su tutto il territorio, ha detto il sindaco Alessandro Giunti. Un progetto molto ambizioso che ci vede procedere nella direzione di attenzione alle politiche ambientali. Una volontà di recupero del verde cittadino ma anche un indirizzo di ampliarlo. Negli ultimi due anni abbiamo piantato oltre 100 alberi, un investimento che riteniamo fondamentale ed importante per la valorizzazione e tutela del verde pubblico ma anche per il decoro ed esigenze di sicurezza”.

Alcuni interventi di completamento si concluderanno nei prossimi giorni.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa